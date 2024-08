Sassari, 6 ago. (LaPresse) – Continua l’emergenza siccità in Sardegna. A Olbia, il Comune ha deciso di interrompere il servizio idrico nelle ore notturne in alcune zone della città. “A causa del minor apporto di risorsa idrica al serbatoio di Berchiddeddu – si legge in un comunicato diffuso da Abbanoa – da stasera fino all’11 agosto sarà necessario effettuare delle chiusure notturne dell’erogazione dalle ore 20:00 alle ore 08:00 della mattina successiva. La chiusura è necessaria per consentire la ricostituzione di sufficienti scorte nei serbatoi, indispensabile per una corretta distribuzione. La fascia oraria è quella dove si registrano minori consumi e di conseguenza saranno limitati i disagi all’utenza. Pertanto, si avranno conseguenti disservizio di fornitura presso tutto il centro abitato di Berchideddu”. Le squadre di Abbanoa, fa sapere il gestore unico del servizio idrico sardo, eseguiranno tutte le manovre necessarie “per limitare i disservizi e ridurre o eliminare le ore di interruzione qualora l’andamento dei livelli del serbatoio dovesse consentirlo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata