Roma, 6 ago. (LaPresse) – Il 73enne che ha ucciso stamattina la moglie a Fonte Nuova in via Palombarese è entrato in una tabaccheria confessando l’omicidio della moglie. “Ho ucciso mia moglie”, avrebbe detto il 73enne al tabaccaio che ha chiamato il 112. Sul posto i carabinieri che lo hanno fermato. La donna si chiamava Anna Rita Morelli.

