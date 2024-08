Cagliari, 6 ago. (LaPresse) – La Procura di Cagliari ha aperto due inchieste in tema di energia: la prima riguarda il Tyrrhenian Link, il cavo sottomarino che collegherà Sardegna, Sicilia e Campania con i suoi circa 970 chilometri di lunghezza e una potenza di 1000 MW; la seconda punta il faro sull’impianto eolico in corso di realizzazione a Villacidro (Sud Sardegna), oggetto di recenti manifestazioni e polemiche all’arrivo delle pale nel porto di Oristano. Le inchiesta sono state avviate in seguito alle segnalazioni dei comitati, al momento sono senza indagati e senza ipotesi di reato. Le due inchieste sono state affidate al sostituto procuratore Rossella Spano.

