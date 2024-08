Dubai (Emirati Arabi Uniti), 5 ago. (LaPresse/AP) – “Quando riceveranno un colpo si accorgeranno di aver commesso degli errori. Commettono errori in continuazione”. Lo ha detto ai giornalisti il capo del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (i pasdaran), Hossein Salami, riferendosi a Israele. “Vedranno il risultato del loro errore. Vedranno quando, come e dove otterranno la loro risposta”, ha minacciato ancora. Salami ha anche parlato del presunto programma di omicidi mirati che sarebbe stato ordito da Israele contro gli scienziati impegnati nel programma nucleare iraniano. “Israele è la culla del terrorismo ed è stato creato da uccisioni e omicidi”, ha affermato, “pensano di poter uccidere gli scienziati nucleari di un altro paese e impedire il percorso di quel paese verso la tecnologia nucleare pacifica. Pensano che uccidendo il leader di un gruppo di resistenza in un altro Paese si concederanno più tempo per vivere. Si stanno solo scavando la fossa”.

