Milano, 4 ago. (LaPresse) – “L’Iran e i suoi proxy cercano di circondarci con una morsa del terrore su sette fronti. Siamo determinati a opporci a loro su ogni fronte e in ogni arena, vicino e lontano. Chiunque uccida i nostri cittadini non sarà esonerato dalla responsabilità e pagherà un prezzo molto alto”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, intervenendo a una cerimonia commemorativa per Zeev Jabotinsky sul monte Herzl. “Solo la pressione militare sul nostro nemico farà avanzare gli obiettivi della guerra”, ha aggiunto, “la nostra presa su Filadelfia e Rafah è essenziale per la continuazione. Gli obiettivi sono prima di tutto di tutto per garantire il nostro futuro e liberare tutti i nostri ostaggi, tutti, vivi e morti”. Lo riporta Ynet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata