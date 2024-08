Milano, 3 ago. (LaPresse) – Anche il ministero degli Esteri del Regno Unito ha esortato i britannici a lasciare il Libano al più presto. “Le tensioni sono alte e la situazione potrebbe deteriorarsi rapidamente”, afferma il ministro David Lammy, “mentre lavoriamo 24 ore su 24 per rafforzare la nostra presenza consolare in Libano, il mio messaggio ai cittadini britannici è chiaro: andatevene ora”. Londra ha fatto sapere di aver inviato funzionari in Medioriente, compreso il Libano, per fornire ulteriore supporto al personale dell’ambasciata, nell’ambito della pianificazione preparatoria del governo per una serie di possibili scenari di conflitto, visto l’aumento delle tensioni regionali.

