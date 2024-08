Ulaanbaatar (Mongolia), 1 ago. (LaPresse/AP) – Parlando in conferenza stampa a Ulaaanbaatar, capitale della Mongolia, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha rivolto un appello a “tutte le parti” in Medioriente affinché venga evitata un’escalation. Blinken, senza citare Israele, Iran e Hamas, ha chiesto che “nei giorni a venire” vengano fatte “le scelte giuste”, aggiungendo che un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è l’unico modo per interrompere la spirale di violenza e sofferenza nella regione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata