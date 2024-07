Milano, 31 lug. (LaPresse) – Proseguono le operazioni di spegnimento per incendio di bosco e sterpaglie in Via Romeo Romei, Via Luigi Giuseppe Favarelli e Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dalle ore 15 circa è stato richiesto l’intervento dell’elicottero antincendio in supporto alle squadre di terra già impegnate nelle operazioni di spegnimento. In Via Ildebrando Goiran, due automobili sono state avvolte dalle fiamme. Al momento ci sono quattro squadre di pompieri, due autobotti, un’autoscala e il TA/6 impegnate nelle operazioni di soccorso.

