Roma, 31 lug. (LaPresse) – Gli “Stati Uniti sono responsabili dell’assassinio del capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh”. Lo afferma il ministero iraniano degli Esteri, citato da Ynet. L’accusa del dicastero di Teheran arriva a seguito delle parole del segretario di Stato americano, Antony Blinken, che aveva escluso qualunque responsabilità di Washington. “Si tratta di qualcosa di cui non eravamo a conoscenza o in cui non eravamo coinvolti”, aveva detto Blinken.

