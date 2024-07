Roma, 31 lug. (LaPresse/AP) – L’Iran ha chiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere sulla “aggressione israeliana e gli attacchi terroristici” di Beirut e Teheran. In una lettera l’ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Amir Saeid Iravani, attribuisce a Israele sia l’attacco di ieri su Beirut, nel quale è morto l’alto comandante di Hezbollah Fouad Shukur, che quello che ha portato l’uccisione, a Teheran, del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh. Entrambi, spiega, “suggeriscono l’intenzione di intensificare il conflitto ed espandere la guerra in tutta la regione”. Iravani ha quindi chiesto alla comunità internazionale “un’azione decisiva per affrontare queste violazioni e perseguire i responsabili”.

