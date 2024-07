Milano, 29 lug. (LaPresse) – Il rieletto presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha definito le accuse di irregolarità nelle elezioni che si sono tenute ieri come “bugie e manipolazioni”. “È lo stesso film”, ha aggiunto dopo la conferma della sua vittoria, “da una parte il popolo che vuole la pace, la democrazia, il progresso e, dall’altra, le élite con un progetto fascista legato all’impero statunitense”. “A coloro che sostengono questa operazione contro la democrazia venezuelana, dico che conosciamo già il film e che questa volta non ci sarà debolezza, la Costituzione e la legge saranno rispettate, e non si imporranno né l’odio né il fascismo”, ha aggiunto.

