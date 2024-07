Caracas (Venezuela), 29 lug. (LaPresse/AP) – Nicolás Maduro è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali in Venezuela. Il responsabile del Consiglio elettorale nazionale ha affermato che Maduro, in corsa per un terzo mandato, ha ottenuto il 51% dei voti, superando il candidato dell’opposizione Edmundo González, che ha ottenuto il 44%. I risultati si basano sull’80% dei seggi elettorali. L’autorità elettorale, controllata dai fedelissimi di Maduro, deve ancora pubblicare i conteggi ufficiali dei voti di ciascuno dei 30.000 seggi elettorali. I risultati sono stati ufficializzati sei ore dopo la chiusura dei seggi. L’opposizione ha denunciato irregolarità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata