Milano, 29 lug. (LaPresse/AP) – L’accoltellamento a Southport, nel nord-ovest dell’Inghilterra, è avvenuto in un campo estivo per bambini nello spazio The Hart, un centro di assistenza alla gravidanza, dove era in corso un workshop di yoga e danza sulle canzoni di Taylor Swift. Lo riporta il Liverpool Echo. I bambini presenti avevano età compresa tra i 3 e i 12 anni. Bare Varathan, proprietario di un negozio in fondo alla strada in cui è avvenuta l’aggressione, ha detto di aver visto tra i sette e i dieci bambini sanguinanti correre fuori dall’edificio. “Erano stati accoltellati qui, qui, qui, ovunque”, ha raccontato, indicando il collo, la schiena e il petto, “avevano tutti circa 10 anni. Uno di loro era ferito molto gravemente”.

