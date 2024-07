Francoforte (Germania), 29 lug. (LaPresse) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è un “pericoloso populista”, che con le sue “aperte minacce di guerra” rischia di “dividere la comunità turco-tedesca” e alimentare le minacce per “ebrei e curdi” in Germania. Lo ha detto a LaPresse il presidente del Consiglio centrale degli ebrei tedeschi, Josef Schuster, commentando le recenti dichiarazioni del presidente turco Erdogan, che ha evocato la possibilità di un intervento militare in Israele. “Il presidente turco è soprattutto una cosa: un pericoloso populista. Con la sua retorica anti-israeliana e antisemita e le aperte minacce di guerra, serve il suo elettorato nazionalista in Turchia e in Germania”, ha affermato Schuster, “così facendo, divide anche la comunità turco-tedesca, che non è affatto unita dietro il capo di Stato turco. La mobilitazione dei suoi strenui sostenitori può anche rappresentare una maggiore minaccia per gli ebrei e i curdi di questo Paese”.

