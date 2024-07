Francoforte (Germania), 29 lug. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri tedesco ha chiesto ai propri connazionali che si trovano in Libano di lasciare urgentemente il Paese. Secondo un portavoce, sulla lista di crisi del ministero ci sono circa 1.300 persone con cittadinanza tedesca. Ogni opportunità per lasciare il Paese dovrebbe essere sfruttata finché c’è ancora tempo, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che ci sono ancora voli per la Turchia e l’Europa, anche se Lufthansa ha interrotto i collegamenti con Beirut. Il portavoce ha aggiunto che tutte le prove indicano che dietro l’attacco missilistico sulle alture del Golan c’è la milizia di Hezbollah in Libano.

