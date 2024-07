Roma, 28 lug. (LaPresse) – Il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha annunciato per il 3 agosto una “giornata nazionale e internazionale a sostegno di Gaza e dei prigionieri” palestinesi. Lo riporta The Times of Israel. Haniyeh invoca una “partecipazione di massa” a marce e manifestazioni per chiedere la fine della guerra nella Striscia di Gaza e la fine dei presunti abusi sui detenuti palestinesi, definiti “eroici”. “Ci aspettiamo che il 3 agosto sia un giorno decisivo di azione visibile in tutte le parti della Palestina, nei campi profughi, nella diaspora, nel mondo arabo e islamico e tra tutte le persone libere del mondo, a sostegno del nostro popolo nella Striscia di Gaza e dei nostri detenuti nelle prigioni dell’occupazione”, scrive il leader di Hamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata