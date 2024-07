Milano, 28 lug. (LaPresse) – “Da parte del Governo italiano confermo ogni sforzo per assicurare in Italia e in Europa il pieno rispetto dei valori fondanti alla base dell’Unione Europea e l’assiduo impegno a far progredire l’Italia nell’ambito della libera informazione, del contrasto alle fake news e del pluralismo del servizio pubblico radio televisivo dopo decenni di sfacciata lottizzazione politica”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una lettera rivolta alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

