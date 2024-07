Milano, 27 lug. (LaPresse) – “La mia solidarietà agli operatori delle Forze dell’ordine aggrediti in Val di Susa e il mio apprezzamento per l’importante lavoro che svolgono a tutela dell’infrastruttura ferroviaria e della sicurezza dei lavoratori impegnati presso il cantiere. Va condannata con fermezza ogni forma di violenza. L’espressione del dissenso non può mai diventare occasione per attaccare le nostre forze di polizia”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

