Milano, 27 lug. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha parlato al telefono con lo sceicco Muafak Tarif, leader spirituale della comunità drusa di Israele, dopo l’attacco a Majdal Shams. Netanyahu ha espresso “il suo profondo orrore per l’omicidio di bambini e innocenti da parte di Hezbollah”, secondo l’ufficio del primo ministro citato da ‘The Times of Israel’. Il premier ha poi fatto “sentite condoglianze a nome di tutto Israele” alle famiglie delle vittime e all’intera comunità drusa e “ha chiarito che Israele non permetterà che l’attacco omicida passi inosservato”.

