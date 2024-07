Roma, 27 lug. (LaPresse) – I negoziatori israeliani avrebbero trasmesso agli Stati Uniti l’ultima proposta per un accordo di tregua e per il rilascio degli ostaggi. Lo scrive Walla, citando un funzionario dello Stato ebraico e due persone a conoscenza dell’argomento. La proposta terrebbe conto delle nuove condizioni poste dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in particolare la richiesta di un meccanismo per garantire che tra i palestinesi sfollati cui sarà assicurato il ritorno nel nord della Striscia di Gaza non ci siano uomini armati. Secondo alcuni membri di spicco del team negoziale e funzionari di sicurezza, Hamas rifiuterà questa proposta, provocando una crisi nei negoziati.

