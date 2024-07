Roma, 27 lug. (LaPresse) – In una dichiarazione Hezbollah ha smentito di aver lanciato l’attacco missilistico contro Majdal Shams nel quale è stato colpito un campo di calcio, provocando alcune vittime, compresi bambini. Lo riporta The Times of Israel. Il gruppo afferma di “non avere alcun legame con l’incidente e nega categoricamente tutte le false accuse”. In precedenza Hezbollah aveva annunciato di aver lanciato decine di razzi contro una base militare sulle alture del Golan, vicino a Majdal Shams.

