Milano, 27 lug. (LaPresse) – “Il Movimento ha raggiunto il suo maggior successo grazie a un’identità di pochi punti distintivi, rappresentati dalle prime (e pure dalle seconde) cinque stelle. Oggi le stelle sono diventate un firmamento, che sarà anche bello, ma le cui stelle appaiono indistinguibili l’una dall’altra. Per renderle tali occorre, a mio avviso, tornare alla semplicità e alla chiarezza di un tempo. Ciò non significa rivangare nostalgicamente temi che appartengono al passato, ma tornare alla forma fisica che ci ha consentito di vincere nel 2018”. Lo scrive il Garante del M5S, Beppe Grillo, in una lunga lettera rivolta al presidente Giuseppe Conte e pubblicata sul sito del Movimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata