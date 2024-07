Milano, 27 lug. (LaPresse) – “Apprendo che vorresti indire un’assemblea costituente per discutere di questi e altri temi. Non ne abbiamo mai parlato, ma come sai, in quanto Garante, sono il custode dei valori del Movimento e dovremmo quantomeno discuterne prima nel corso degli incontri che ti avevo chiesto di fare, anche perché ogni decisione non potrà non essere presa nel rispetto dei valori del Movimento. So che li condividi anche tu”. Lo scrive il Garante del M5S, Beppe Grillo, in una lettera rivolta al presidente Giuseppe Conte e pubblicata sul sito del Movimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata