Milano, 27 lug. (LaPresse) – Sono tornati in servizio sei agenti della polizia penitenziaria imputati nel processo per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Lo rende noto il sindacato di polizia penitenziaria Uspp Campania. A rientrare in servizio qualche giorno fa sono stati Gaetano Manganelli e Anna Rita Costanzo, capo e vice della polizia penitenziaria dell’istituto penale, due ispettori e due assistenti capo.

