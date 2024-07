Parigi (Francia), 26 lug. (LaPresse) – “L’incontro con Mattarella? E’ sempre un onore potermi ritrovare in quella situazione, è emozionante. Chiunque vorrebbe stringere la mano al nostro Presidente, sono molto grata”. Lo ha detto la stella dell’Italvolley Paola Egonu parlando al termine dell’allenamento aperto ai media in vista dell’esordio olimpico delle azzurre a Parigi 2024, previsto per domenica 28 luglio cotto la Repubblica Dominicana. “Non sono riuscita a scambiarci due parole però lui è un nostro tifoso ed è un piacere sapere che si diverte a guardarci”, ha aggiunto.

