Roma, 23 lug. (LaPresse) – Trentadue articoli, che contengono misure come quelle annunciate sula riforma delle concessioni autostradali e i dehors ma anche per la lotta alla shrinkflation e in materia di startup. E’ quanto si legge in una bozza, ancora provvisoria, del disegno di legge annuale in materia di concorrenza. Il testo era atteso ieri in Consiglio dei ministri, ma l’esame era poi slittato per la necessità di ulteriori approfondimenti. Potrebbe essere esaminato nella prossima riunione, fissata a venerdì.

