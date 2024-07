Washington (Usa), 22 lug. (LaPresse) – “Oggi è con immenso orgoglio e ottimismo illimitato per il futuro del nostro Paese che appoggio la vicepresidente Kamala Harris alla Presidenza degli Stati Uniti”. Lo ha dichiarato in una nota Nancy Pelosi. “Il mio sostegno entusiasta a Kamala Harris come presidente è ufficiale, personale e politico”, ha detto la ex speaker della Camera, che fino a ieri, in caso di uscita di scena di Joe Biden, si era detta più favorevole a un processo ‘aperto’ per la scelta del candidato alla Presidenza, in occasione della convention del partito ad agosto.

