Roma, 21 lug. (Lapresse) – “È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro Presidente. E mentre era mia intenzione cercare la rielezione credo che sia nell’interesse del mio partito e del Paese che io mi dimetta e mi concentri esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato”. Così Joe Biden in una lettera pubblicata sul suo profilo X ha annunciato di ritirarsi dalla corsa alle presidenziali americane.

