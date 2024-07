Roma, 20 lug. (LaPresse) – “Sto leggendo molte cose inesatte” su Forza Italia dopo il voto a Strasburgo che ha portato al bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, “qualcuno dice che abbiamo votato come la Schlein e come i Verdi. Potrei dire allora che chi ha votato no ha votato come la Salis e Fratoianni e come Conte, ma sarebbe una risposta puerile. Come è puerile dire che abbiamo votato con la sinistra”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, intervenendo a Tolfa all’evento ‘Anuman2024’. “Noi abbiamo fatto una scelta coerente – ha ricordato – perché abbiamo sempre detto che avremmo votato per lei. Ha vinto la linea del Ppe, abbiamo eletto la presidente del Parlamento e quella della Commissione europea, entrambe della nostra famiglia politica. Noi staremo nella cabina di comando”. “L’estrema destra della Le Pen – ha aggiunto – è fuori da qualsiasi gioco, ma non è che manca la democrazia. Non li vogliono” in Europa, “non li eleggono”. “Sono stati eletti i vicepresidenti di Roberta Metsola” ha quindi ricordato citando anche quelli “dei Conservatori. Senza polemica, non sono stati eletti i vicepresidenti dei Patrioti, che ancora una volta si dimostrano ininfluenti. Il problema è che anche i Patrioti italiani rischiano di essere ininfluenti all’interno dei Patrioti europei, però questo lascia il tempo che trova”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata