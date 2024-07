Roma, 19 lug. (LaPresse) – Il discorso programmatico di Von Der Leyen “non mi ha convinto del tutto. Ci sono aperture importanti sul piano dell’agricoltura che però vanno supportate da fatti concreti. Al di là delle annunciazioni, noi diamo giudizi su quello che avviene”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell’assemblea nazionale di Coldiretti, sottolineando che “L’Italia non si accontenta delle briciole, deve avere un ruolo attivo, lo ha sempre avuto”. Negli ultimi mesi “c’era stato un cambio di passo, dovuto a quanto l’Italia ha fatto dimostrandosi incidente rispetto alle dinamiche europee più che in passato”, ha proseguito Lollobrigida, dicendosi comunque “soddisfatto che rispetto all’Agricoltura, nel discorso, vi fossero riferimenti importanti ad un diverso approccio per essere più centrali che in passato”.

