Napoli, 19 lug. (LaPresse) – Il Festival di Sanremo andrà in onda dall’11 al 15 febbraio 2025. Lo ha annunciato l’ad della Rai Roberto Sergio durante la presentazione dei palinsesti Rai 2024-2025. “Abbiamo deciso di spostare di una settimana in avanti il Festival di Sanremo in accordo con il Comune di Sanremo”, ha spiegato Sergio. “Tutto questo – ha aggiunto – è dovuto a causa di un’improvvida decisione della Lega Calcio di mettere i quarti di Coppa Italia in contrapposizione al Festival”.

