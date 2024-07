Roma, 19 lug. (LaPresse) – “L’apparato di difesa sta lavorando per rafforzare immediatamente tutti i sistemi di difesa e regolerà i conti con chiunque danneggi lo Stato di Israele o diriga il terrore contro di esso”. Lo ha detto il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, dopo l’attacco con droni su Tel Aviv, rivendicato dagli houthi, che ha provocato la morte di almeno una persona. Lo riporta The Times of Israel, citando l’ufficio di Gallant. Il ministro ha fatto il punto della situazione, dopo l’attacco, con i vertici delle forze israeliane di difesa (Idf), compreso il capo di stato maggiore Herzi Halevi.

