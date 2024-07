Milano, 19 lug. (LaPresse/AP) – Utenti Microsoft di tutto il mondo, tra cui banche e compagnie aeree, hanno segnalato interruzioni diffuse oggi, poche ore dopo che l’azienda tecnologica ha dichiarato che sta gradualmente risolvendo un problema che riguarda l’accesso ad app e servizi Microsoft 365. La causa, la natura esatta e l’entità del guasto non sono chiare. Nei suoi post su X, Microsoft sembra suggerire che la situazione stia migliorando, ma ore dopo vengono ancora segnalate interruzioni crescenti in tutto il mondo. Il sito DownDectector, che tiene traccia delle interruzioni di servizio internet segnalate dagli utenti, ha registrato problemi crescenti nei servizi di Visa, ADT security e Amazon, e nelle compagnie aeree, tra cui American Airlines e Delta. In Australia inoltre i media hanno riferito che compagnie aeree, fornitori di telecomunicazioni, emittenti e banche hanno subito interruzioni a causa della perdita di accesso ai sistemi informatici. Anche alcune banche neozelandesi hanno dichiarato di essere offline. Microsoft 365 ha scritto su X che l’azienda sta “lavorando per reindirizzare il traffico interessato verso sistemi alternativi per alleviare l’impatto in modo più rapido” e che sta “osservando una tendenza positiva nella disponibilità del servizio”.

