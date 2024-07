Milano, 19 lug. (LaPresse) – A proposito del caos informatico che si sta verificando a livello globale – con utenti di Microsoft che non riescono ad accedere a diverse app e servizi, con effetti su trasporti banche e comunicazioni – diversi media riportano che potrebbe essere riconducibile a un’azienda di cyber-sicurezza chiamata Crowdstrike. Secondo quanto riporta la Bbc, ci sono notizie secondo cui Crowdstrike, che produce software antivirus, ha rilasciato un aggiornamento software che è andato male e sta mandando in tilt i dispositivi Windows, facendo scattare sui pc il cosiddetto ‘blue screen of death’. La Bbc precisa che non sa al momento se i due problemi, cioè quello di Crowdstrike e quello di Microsoft, siano coincidenti o meno. Su X un utente ha pubblicato uno screenshot di un avviso della società Crowdstrike che afferma di essere a conoscenza di “segnalazioni di crash su host Windows” relative alla sua piattaforma Falcon. L’avviso è stato pubblicato su un sito di Crowdstrike protetto da password e non è stato possibile verificarlo. Secondo quanto riporta l’emittente britannica Sky News, in un messaggio telefonico registrato Crowdstrike afferma di essere a conoscenza di segnalazioni di crash sul sistema operativo Windows di Microsoft relative al suo sensore Falcon: “Grazie per aver contattato il supporto di Crowdstrike. Crowdstrike è a conoscenza di segnalazioni di crash su Windows… relative al sensore Falcon”, recita il messaggio citato da Sky News.

