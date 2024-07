Roma, 19 lug. (LaPresse) – “Non c’è al momento alcun elemento” che lasci pensare che un “attacco informatico” possa essere all’origine del guasto informatico mondiale. Lo riferisce l’Agenzia francese per la sicurezza informatica (Anssi), citata da Bftmv. “Anssi è stata informata (venerdì) mattina del guasto informatico che ha colpito numerose entità in tutto il mondo – afferma l’agenzia – I team sono pienamente mobilitati per identificare e sostenere le entità colpite in Francia e comprendere, insieme agli editori interessati, l’origine di questo guasto”.

