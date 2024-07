Roma, 18 lug. (LaPresse) – La rielezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea conferma che il corso politico in Europa non cambierà. Lo ha detto alla Tass il rappresentante permanente della Russia presso l’Ue, Kirill Logvinov. “I cosiddetti rappresentanti del popolo hanno chiarito che non ci saranno cambiamenti nell’Ue, ma che il panorama politico esistente continuerà a concretizzarsi”, ha spiegato, aggiungendo che “il trionfo di von der Leyen è il trionfo della burocrazia europea e del sistema politico esistente, che, nonostante i dolorosi risultati delle elezioni al Parlamento europeo, continua a perseguire politiche che hanno portato al rafforzamento della posizione della destra in Europa”.

