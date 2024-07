Milano, 18 lug. (LaPresse) – Meta, proprietaria di Facebook, starebbe valutando un investimento nel gruppo di occhiali EssilorLuxottica. Lo riporta il Financial Times, citando una fonta secondo cui il gruppo di Menlo Park ha preso in considerazione la possibilità di acquisire una piccola partecipazione nel gruppo franco-italiano da 87 miliardi di euro. La mossa si inserisce nel contesto di alcuni colloqui tra Meta ed EssilorLuxottica per approfondire la loro collaborazione esistente dopo il successo del lancio di una versione rinnovata dei loro occhiali intelligenti ‘Ray-Ban Meta’ lo scorso anno. A Piazza Affari il titolo corre del 3,61% a 196,85 euro, mentre a Parigi è in rialzo del 2,52% a 196,5 euro. Secondo le persone vicine alle trattative, non c’è alcuna garanzia che l’investimento abbia luogo. Meta ha lavorato con Morgan Stanley sulla questione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata