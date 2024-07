Strasburgo, 17 lug. (LaPresse) – La prossima settimana i 21 eurodeputati del Pd eleggeranno il proprio capodelegazione, che sarà l’ex presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate di S&D. La nomina è data per certa, anche perché risponderebbe alla quota della segretaria Schlein. Al capodelegazione uscente Brando Benifei potrebbe andare la presidenza di una delegazione del Parlamento europeo come quella Ue-Albania, che avrà un peso anche per i rapporti tra il governo italiano e quello di Tirana.

