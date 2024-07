Roma, 17 lug. (LaPresse) – “Responsabilizzare i cittadini dei Campi Flegrei? Il tema serio è che la gente non percepisce il pericolo pur sapendo, e ormai lo si sa da millenni, che lì c’è un vulcano che non si vede ma c’è. Come per tutti i vulcani bisogna essere prudenti ed evitare come è accaduto che si costruisca a ridosso della caldera. Non c’è una responsabilità dei cittadini ma c’è una sorta di incoscienza, di minimizzazione del rischio”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci parlando con Lapresse del fenomeno del bradisismo nell’area vulcanica dei Campi Flegrei a Napoli dopo le recenti scosse.

