Washington (Usa), 16 lug. (LaPresse) – Nelle ultime settimane le autorità Usa hanno ottenuto da una fonte informazioni di intelligence riguardanti un complotto dell’Iran per assassinare Donald Trump. Lo riporta in esclusiva la Cnn, riferendo che, dopo la scoperta, il Secret Service aumentò il dispositivo di sicurezza attorno all’ex presidente. La fonte ha anche riferito che non ci sono indicazioni che Thomas Matthew Crooks, il 20enne che sabato ha tentato di uccidere Trump, sia collegato in alcun modo al complotto iraniano.

