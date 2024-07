Francoforte (Germania), 16 lug. (LaPresse) – La censura tedesca in questo periodo è paragonabile ai tempi del ministro della propaganda della Germania nazista Josef Goebbels. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a Tass, commentando il bando in Germania della rivista di estrema destra Compact e le relative perquisizioni agli uffici della rivista e alle abitazioni del caporedattore Jürgen Elsässer e di sua moglie, nonché di altri collaboratori del magazine. Zakharova aveva rilasciato un’intervista a Compact il 13 luglio, prima del divieto deciso dal ministero dell’Interno tedesco. “È stata una conversazione senza tagli e senza censura da parte del giornalista di Compact: domanda-risposta. A quanto pare, questo formato è ora vietato in Germania. La censura tedesca del periodo attuale è paragonabile ai tempi di Goebbels.

