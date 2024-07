Francoforte (Germania), 15 lug. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz nutre “grande rispetto” per i risultati ottenuti dall’ex cancelliera Angela Merkel e per il suo “lavoro instancabile” nei suoi 16 anni alla guida del Paese. Lo ha detto a LaPresse una portavoce del governo tedesco, in occasione dei 70 anni che Angela Merkel festeggerà il 17 luglio. “Il cancelliere Scholz nutre grande rispetto per i risultati del suo predecessore. Merkel ha lavorato instancabilmente per il Paese come cancelliera per 16 anni”, ha detto il portavoce, “naturalmente il cancelliere Scholz si congratulerà con il suo predecessore anche per il suo 70esimo compleanno”.

