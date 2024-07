Washington (Usa), 13 lug. (LaPresse) – Una giudice del New Mexico ha archiviato il caso per omicidio colposo contro l’attore Alec Baldwin, per la morte sul set del film ‘Rust’ della direttrice della fotografia, Halyna Hutchins. Baldwin rischiava fino a 18 mesi di carcere in caso di condanna. La giudice Marlowe Sommer ha deciso l’archiviazione rilevando che l’accusa aveva trattenuto delle prove che avrebbero potuto fare luce sulle modalità per cui sul set del film vennero usato dei proiettili veri.

