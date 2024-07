Bolzano, 12 lug. (LaPresse) – Nottata caratterizzata da forti temporali in Alto Adige. Particolarmente colpita l’Alta Valle Isarco, e il comune di Campo di Trens. Sì sono verificati forti temporali con precipitazioni oltre 50 mm/h, che hanno richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. Per via della forte pioggia diversi sottopassi, garage, aziende produttive e appartamenti sono stati allagati. Fortunatamente al momento non si registrano danni a persone. Impegnati numerosi pompieri in oltre 100 interventi. Per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato l’allerta arancione.

