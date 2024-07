L’Aquila, 12 lug. (LaPresse) – “Chiuso per ferie. Arrivederci”. È quanto scritto dal parroco Lorenzo Marcucci, che guida la comunità di fedeli di Badia e Bagnaturo, nell’aquilano, all’ingresso della chiesa San Pietro Celestino. Non sono d’accordo sulla chiusura del luogo di culto diversi fedeli che hanno chiesto al parroco di rimodulare almeno il periodo di ferie. La parrocchia resterà chiusa fino al 31 agosto e sarà aperta solo per la fiaccolata di agosto e per le celebrazioni dedicate al Santo anacoreta Celestino V e per i funerali. “Mi sembra la scelta più logica”, ha detto padre Marcucci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata