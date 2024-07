Milano, 11 lug. (LaPresse) – Il primo ministro ungherese Viktor Orban incontrerà oggi in Florida l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo il vertice della Nato a Washington. Lo rivelano al New York Times un funzionario della campagna di Trump e una persona vicina all’ex presidente che è stata informata sulla questione. Trump è sempre stato un chiaro sostenitore di Orban. I due si sono già incontrati in Florida a marzo. Orban ha sostenuto pubblicamente la rielezione di Trump e il tycoon lo cita spesso durante la sua campagna elettorale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata