Roma, 11 lug. (LaPresse) – Due terzi degli americani (il 67% per la precisione) ritengono che Joe Biden dovrebbe ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca dopo il primo, deludente, duello televisivo con Donald Trump. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto Abc News/Washington Post/Ipsos su un campione composto per la gran parte da sostenitori di Biden. Inoltre secondo l’85% degli intervistati l’attuale titolare della Casa Bianca sarebbe troppo anziano per un secondo mandato. Un dato, questo, in aumento del 4% rispetto alla rilevazione di aprile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata