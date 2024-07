Roma, 11 lug. (LaPresse) – Una forte esplosione si è verificata alle 14,07 di oggi sui crateri in cima allo Stromboli. Secondo quanto riferito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, “tale attività ha prodotto una colonna eruttiva ed un flusso piroclastico lungo la Sciara del Fuoco. Il flusso si è propagato a mare per decine di metri dalla linea di costa”. Il fenomeno lungo la sciara si è esaurito intorno alle 14,10. Dal punto di vista sismico, dalle 14,07 tutte le stazioni di Stromboli hanno registrato uno sciame sismico associato ad una sequenza di eventi esplosivi per la durata complessiva di circa 8 minuti. L’ampiezza media del tremore ha raggiunto, in corrispondenza dell’evento, un livello molto alto seguito da un rapido decremento fino a raggiungere attualmente il livello medio.

