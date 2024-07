Milano, 11 lug. (LaPresse) – È stato ritrovato senza vita il 17enne di Rho, in provincia di Milano, disperso da due giorni nel torrente Masino, nel territorio di Sondrio. Stamani le squadre di soccorso hanno rinvenuto il corpo senza vita della persona scomparsa nel torrente della Val Masina. Le ricerche erano in corso da diversi giorni e, nonostante gli sforzi congiunti dei soccorritori, il corpo è stato individuato in un anfratto del torrente a circa trecento metri a valle dalla zona della scomparsa.

