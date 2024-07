Milano, 11 lug. (LaPresse) – . È stato arrestato con l’accusa di istigazione al suicidio e estorsione aggravata un uomo di 40anni ritenuto responsabile di un ricatto sessuale nei confronti di un uomo di 50 anni, residente in un centro del Frignano, in provincia di Modena. Le indagini dei Carabinieri di Pavullo del Frignano sono partite in seguito al rinvenimento del cadavere dell’uomo, il 28 agosto 2023, che si era tolto la vita impiccandosi nella propria abitazione. Prima di uccidersi, il 50enne aveva lasciato un messaggio nel quale denunciava di essere vittima di un ricatto da parte di due persone che lo avevano costretto a versare denaro, minacciandolo di diffondere immagini sessuali esplicite se non avesse pagato. Quelle immagini oggetto del ricatto ritraevano il 50enne in momenti di autoerotismo registrate attraverso la condivisione della telecamera del proprio cellulare mentre guardava un video porno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata